Карелия: от Кижи по Полярного сияния. Что посмотреть в путешествии

Весна: водопады Фото: Shutterstock.com Весна в Карелии, как и везде, время переменчивой погоды. Но любители природных буйств смогут понаблюдать, как ломает лед река Суна, и только весной можно увидеть водопад Гирвас.
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