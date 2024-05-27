МИД КНР выступил за признаваемую Россией конференцию по кризису на Украине

Китай выступает за мирную конференцию, поддерживаемую и Россией, и Украиной. Таким образом официальный представитель МИД КНР Мао Нин 27 мая ответила на призывы украинского лидера Владимира Зеленского о том, что китайский лидер Си Цзиньпин должен приехать на конференцию в Швейцарии.