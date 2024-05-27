ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Что толку осуждать? Раз двинули по зубам этому недоноску изгаилю и все! Шесть ракет типа Посейдон с разных сторон и ...Мексика осудила у...
  • Воробей
    Американцы оставили на 7 миллиардов долларов разного вооружения в Афганистане, когда улепётывали, теряя тапки. Самим ...Списочные часы: п...
  • Дмитрий Бакланов
    Историю пишут победители. США победили СССР в холодной войне. Когда Россия станет гегемоном этой планеты, история вно...Антонов указал на...

МИД КНР выступил за признаваемую Россией конференцию по кризису на Украине

МИД КНР выступил за признаваемую Россией конференцию по кризису на Украине

Китай выступает за мирную конференцию, поддерживаемую и Россией, и Украиной. Таким образом официальный представитель МИД КНР Мао Нин 27 мая ответила на призывы украинского лидера Владимира Зеленского о том, что китайский лидер Си Цзиньпин должен приехать на конференцию в Швейцарии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх