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Губерниев о Тарасовой: «Мне как зрителю и болельщику ее всегда не хватает. Если в России есть ее фан-клуб, я как самый горячий поклонник готов его возглавить»

Губерниев о Тарасовой: «Мне как зрителю и болельщику ее всегда не хватает. Если в России есть ее фан-клуб, я как самый горячий поклонник готов его возглавить»

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию сообщила, что ей пока не предлагали работать комментатором на соревнованиях этого сезона.

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