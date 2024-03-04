Карин Кнайсль объяснила, почему не уедет из России преподавать в Германию

Глава центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль (бывший министр иностранных дел Австрии) призналась, что не поехала бы работать преподавателем в Германию, даже если бы ей предложили, потому что в России больше свободы.
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