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Картина дня. Финансы

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Карин Кнайсль объяснила, почему не уедет из России преподавать в Германию

Карин Кнайсль объяснила, почему не уедет из России преподавать в Германию

Глава центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль (бывший министр иностранных дел Австрии) призналась, что не поехала бы работать преподавателем в Германию, даже если бы ей предложили, потому что в России больше свободы.

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Комментарии
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Галина
молодчина.
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5 час.

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