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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий поднялся на 5-е место, Карякин – 9-й

Рейтинг ФИДЕ 1 декабря 1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2830 2. Фабиано Каруана (США) – 2794 3. Хикару Накамура (США) – 2788 4.

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