ВС РФ берут в оперативные «клещи» гарнизон противника в Кременной Балке на Покровско-Кураховском направлении Вооружённые силы России продолжают движение вперёд на Покровско-Кураховском направлении.
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ВС РФ берут в оперативные «клещи» гарнизон противника в Кременной Балке на Покровско-Кураховском направлении Вооружённые силы России продолжают движение вперёд на Покровско-Кураховском направлении.
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