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США намерены усилить санкции для ограничения закупок РФ компонентов для ВПК

США намерены усилить санкции для ограничения закупок РФ компонентов для ВПК

Администрация президента США Джо Байдена планирует усилить санкционное давление на Россию, чтобы ограничить ее возможности по закупке иностранных компонентов для военно-промышленного комплекса, сообщил в интервью Bloomberg заместитель главы американского Минфина Уолли Адеймо.

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