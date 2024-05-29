США намерены усилить санкции для ограничения закупок РФ компонентов для ВПК

Администрация президента США Джо Байдена планирует усилить санкционное давление на Россию, чтобы ограничить ее возможности по закупке иностранных компонентов для военно-промышленного комплекса, сообщил в интервью Bloomberg заместитель главы американского Минфина Уолли Адеймо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии