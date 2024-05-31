К осени у братчан появится новый ФОКОТ в районе школы №3

В Братске в рамках строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа планируется создание площадки для мини-футбола с искусственным покрытием, а также баскетбольной, волейбольной и стритбольной площадок.
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