50 место в рейтинге по доступности жилья, 9 млрд. рублей преференций "Русагро", университетские смены в Кабардино-Балкарии: что писали про область федеральные СМИ

Чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, тамбовской семье необходимо 5,1 года. По этому показателю в рейтинге регионов по доступности жилья, подготовленном по заказу РИА Новости, Тамбовская область на 50 месте.
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