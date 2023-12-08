Наталья Гулькина не выступит на концерте "Диско-Феерия" в Новосибирске

Артистка заявила, что организаторы обманули её с гонораром.Певица Наталья Гулькина сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что не будет принимать участие в концерте "Диско-Феерия", который должен состояться сегодня, 8 декабря в новосибирском Экспоцентре.