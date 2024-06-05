Развод и раздел имущества Алсу и Яна Абрамова: Слухи об изменах, домашнем насилии и возможные причины расторжения брака

Говорят, Ян не был верен жене и Алсу годами терпела его измены. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Развод Алсу шокировал многих: все-таки 18 лет брака, трое детей… Певица и бизнесмен Ян Абрамов поженились в марте 2006 года.