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Минпромторг поддержит разработку и интеграцию инновационных систем для высокоскоростных лифтов

Минпромторг поддержит разработку и интеграцию инновационных систем для высокоскоростных лифтов

Санкт-Петербург, Россия, 06 июня 2024 – В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума НПП «Итэлма», METEOR Lift (до ребрендинга ООО «ОТИС Лифт») и Министерство промышленности и торговли РФ подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области разработки и интеграции систем распределения пассажиропотока и мультимедиа.

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