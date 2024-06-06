Минпромторг поддержит разработку и интеграцию инновационных систем для высокоскоростных лифтов

Санкт-Петербург, Россия, 06 июня 2024 – В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума НПП «Итэлма», METEOR Lift (до ребрендинга ООО «ОТИС Лифт») и Министерство промышленности и торговли РФ подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области разработки и интеграции систем распределения пассажиропотока и мультимедиа.