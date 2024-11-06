Хаминский объяснил, по какой причине водителя могут лишить прав на полтора года

Сокрытие номеров автомобиля может привести к лишению водительских прав на 1–1,5 года. Об этом проинформировал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
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