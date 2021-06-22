ИА Реалист

204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Халевин
    А что же эти ярые поклонники града на холме не говорят, что в их любимой пиндосии голосование идет неделю по почте бе...Решение о трехдне...
  • Алексей Халевин
    А что же эти ярые поклонники града на холме не говорят, что в их любимой пиндосии голосование идет неделю по почте бе...Решение о трехдне...
  • Alexander Ivanovich
    Но это - МОШЕННИЧЕСТВО! Ни Шойгу, ни другие "паровозы" НЕ пойдут в Думу. Под их вывеской в мягких креслах окажутся кр...Шойгу во главе сп...

Урок из истории с Нетаньяху: свалить автократа можно только объединенными усилиями

Урок из истории с Нетаньяху: свалить автократа можно только объединенными усилиями

ИЕРУСАЛИМ (ИА Реалист). Важнейший урок, который преподнесли миру израильские политики, отправившие Биньямина Нетаньяху в отставку, заключается в том, что свалить автократа можно только объединенными усилиями, отмечает политолог Аббас Галлямов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх