Урок из истории с Нетаньяху: свалить автократа можно только объединенными усилиями

ИЕРУСАЛИМ (ИА Реалист). Важнейший урок, который преподнесли миру израильские политики, отправившие Биньямина Нетаньяху в отставку, заключается в том, что свалить автократа можно только объединенными усилиями, отмечает политолог Аббас Галлямов.