Все потери Украины за 10 лет: экономические последствия Майдана

© РИА Новости . Юрий Стрельцов Валерия Емельянова Десятилетняя годовщина Майдана и последовавшей за ним Русской весны предполагают необходимость подвести итоги того, как изменилась Украина за 10 лет Развитие Украины, богатой наследницы Советского Союза, могло пойти совсем по другому пути.