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Все потери Украины за 10 лет: экономические последствия Майдана

Все потери Украины за 10 лет: экономические последствия Майдана

© РИА Новости . Юрий Стрельцов Валерия Емельянова Десятилетняя годовщина Майдана и последовавшей за ним Русской весны предполагают необходимость подвести итоги того, как изменилась Украина за 10 лет Развитие Украины, богатой наследницы Советского Союза, могло пойти совсем по другому пути.

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Комментарии
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Ливень
всё можно уместить в одну фразуДоскакались!...
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21 час.
ИЯ
Ильдар Ямалетдинов
Кто будет восстанавливать эту территорию, конечно Россия, потому что эти территории примкнут к России.
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20 час.

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