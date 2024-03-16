Все потери Украины за 10 лет: экономические последствия Майдана

© РИА Новости . Юрий Стрельцов Валерия Емельянова Десятилетняя годовщина Майдана и последовавшей за ним Русской весны предполагают необходимость подвести итоги того, как изменилась Украина за 10 лет Развитие Украины, богатой наследницы Советского Союза, могло пойти совсем по другому пути.
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