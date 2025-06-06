Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 043 подписчика

Пенсии в июле 2025 года: кому ждать повышения и на сколько

Пенсии в июле 2025 года: кому ждать повышения и на сколько

Пенсионная система готовит сюрпризы на июль 2025 года: кто получит почти 9 тысяч рублей прибавки, а кому достанутся лишь скромные 3%? И как наличие иждивенцев может увеличить выплаты?С 1 июля 2025 года в Калининградской области на 3% вырастет ежемесячная выплата ветеранам ВОВ, труда, жертвам репрессий и ветеранам становления региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх