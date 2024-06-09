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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» продвинулся в переговорах о трансфере Зиркзее за 40 млн евро. Комиссия агента может снизиться с 15 до 10 млн

В настоящий момент итальянский клуб опережает «Арсенал» и «Ювентус» в борьбе за нападающего. Отмечается, что игрок «Болоньи» хочет остаться в Италии, а также ценит присутствие в клубе Златана Ибрагимовича.

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