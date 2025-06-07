Китай приоткрывает для корпораций доступ к глобальному Интернету

В стремлении превратить остров Хайнань в мировой порт свободной торговли эта самая южная провинция Китая приступила к реализации пилотной программы по предоставлению отдельным корпоративным пользователям широкого доступа к глобальному Интернету, что является удивительным шагом в стране, известной своей самой жесткой онлайн-цензурой в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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