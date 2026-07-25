Чжоу Ми: Китай не будет мириться с санкциями Евросоюза против России

Китай будет решительно отвечать на включение ЕС китайских компаний в антироссийские санкции. Об этом заявил старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Чжоу Ми, его слова приводит Global Times.
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