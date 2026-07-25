Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 766 подписчиков

Чжоу Ми: Китай не будет мириться с санкциями Евросоюза против России

Чжоу Ми: Китай не будет мириться с санкциями Евросоюза против России

Китай будет решительно отвечать на включение ЕС китайских компаний в антироссийские санкции. Об этом заявил старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Чжоу Ми, его слова приводит Global Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии