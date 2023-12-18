36 инициатив нижегородцев получили грантовую поддержку по программе «Команда креативных практик» в этом году

В Нижегородской области завершился второй сезон проекта «Команда креативных практик». В 2023 году по грантовой программе было поддержано рекордное количество проектов — 36 инициатив, общий фонд составил 100 млн рублей, что в два раза больше по сравнению с 2022 годом.