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Нижегородская правда

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36 инициатив нижегородцев получили грантовую поддержку по программе «Команда креативных практик» в этом году

36 инициатив нижегородцев получили грантовую поддержку по программе «Команда креативных практик» в этом году

В Нижегородской области завершился второй сезон проекта «Команда креативных практик». В 2023 году по грантовой программе было поддержано рекордное количество проектов — 36 инициатив, общий фонд составил 100 млн рублей, что в два раза больше по сравнению с 2022 годом.

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