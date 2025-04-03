В Госдуме ответили на слухи о налоге на бездетность для мужчин

В Государственной Думе не рассматривается законопроект о введении налога на бездетность для мужчин. Об этом сообщила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в интервью 360.
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