Военный аналитик Александр Артамонов опубликовал письмо друга, подпольщика из Одессы.
Письмо Артаманову от друга из одесского подполья. Как взять Одессу
Комментарии
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Катерина
Не имею права, лёжа на диване, обсуждать КАК НАМ ВЗЯТЬ всю ОДЕССУ ( вся Одесса очень велика)... Но хочу помечтать... Если произойдёт ЧУДО, и наступит МИР, то в случае активного развития НОВЫХ НАШИХ РЕГИОНОВ... Одесса присоединится к нам сама, т.е. добровольно. Другой вопрос... а наступил ли мир, если Одесские порты будут принимать корабли с западным оружием...
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