Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Письмо Артаманову от друга из одесского подполья. Как взять Одессу

Письмо Артаманову от друга из одесского подполья. Как взять Одессу

Военный аналитик Александр Артамонов опубликовал письмо друга, подпольщика из Одессы.

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Комментарии
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Катерина
Не  имею  права, лёжа  на  диване,  обсуждать    КАК  НАМ  ВЗЯТЬ всю  ОДЕССУ (  вся  Одесса  очень  велика)... Но  хочу  помечтать...  Если  произойдёт  ЧУДО,  и  наступит   МИР, то в случае  активного развития   НОВЫХ  НАШИХ РЕГИОНОВ...  Одесса  присоединится к  нам сама,  т.е.  добровольно. Другой  вопрос...  а  наступил ли  мир,  если  Одесские  порты   будут  принимать   корабли с  западным  оружием...
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