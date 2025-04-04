Письмо Артаманову от друга из одесского подполья. Как взять Одессу

Катерина

Не имею права, лёжа на диване, обсуждать КАК НАМ ВЗЯТЬ всю ОДЕССУ ( вся Одесса очень велика)... Но хочу помечтать... Если произойдёт ЧУДО, и наступит МИР, то в случае активного развития НОВЫХ НАШИХ РЕГИОНОВ... Одесса присоединится к нам сама, т.е. добровольно. Другой вопрос... а наступил ли мир, если Одесские порты будут принимать корабли с западным оружием...