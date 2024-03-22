В Тульской области за пять лет отправили на переработку 460 тонн отслужившей электроники

В Минприроды России подвели итоги экологической программы "Школа утилизации: электроника", где высоко оценили работу, проведенную в Тульской области по экологическому просвещению и формированию системы раздельного сбора отходов.
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