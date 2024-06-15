Знакомство с русским генералом Морозом: что об этом письмами немецкие солдаты

Обнародованные в январе 2022 года личные письма и донесения из Центрального архива Минобороны РФ лишний раз доказывают, насколько обескураживающим было знакомство солдат Вермахта зимой 1941–42 годов с генералом Морозом.
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