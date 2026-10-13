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Два турецких рейса сделали крюк через Литву и сели во Внуково

Два турецких рейса сделали крюк через Литву и сели во Внуково

Во Внуково добрались 2 из 3 пассажирских лайнеров, которые вчера вечером летели из Турции в Москву, но в воздухе изменили курс и повернули назад.

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