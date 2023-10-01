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Парламентская газета

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Бутина рассказала, кого оштрафуют за пособничество иноагентам

Бутина рассказала, кого оштрафуют за пособничество иноагентам

В августе вступили в силу поправки в закон об иноагентах. Они предполагают, что наказать за нарушения могут не только самих людей или организации, которые находятся под иностранным влиянием и получают помощь из-за рубежа, но и тех, кто им способствует.

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