Госдеп США ограничил дипломатам посещение аэропортов Саудовской Аравии Ситуация на Ближнем Востоке не только далека от деэскалации, обстановка только накаляется.
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