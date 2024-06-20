"Известия": генпрокуратуру просят проверить всех производителей готовой еды

Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести внеплановые проверки в отношении всех производителей и продавцов готовой еды на предмет соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов питания.
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