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"Известия": генпрокуратуру просят проверить всех производителей готовой еды

"Известия": генпрокуратуру просят проверить всех производителей готовой еды

Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести внеплановые проверки в отношении всех производителей и продавцов готовой еды на предмет соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов питания.

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