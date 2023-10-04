Онколог Карасев: боли в районе живота могут сигнализировать о раке поджелудочной железы

Хирург и онколог Иван Карасев призвал не игнорировать постоянные боли в районе живота. Такой недуг может указывать на развитие рака поджелудочной железы, сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на Telegram-канал специалиста.
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