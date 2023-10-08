В США заявили о возможном военном вмешательстве на Украине

ВС РФ уничтожили компункт трех бригад ВСУ в ДНР, а также позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении. ВС РФ уничтожили командный пункт трех бригад ВСУ в ДНР По данным Минобороны РФ, российские военные уничтожили командно-наблюдательные пункты 67-й, 72-й мб ВСУ и 100-й бТрО в ДНР.