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Замгоссекретаря США высказалась про встречу с Оверчуком

Замгоссекретаря США высказалась про встречу с Оверчуком

Российский вице-премьер Алексей Оверчук встретился с Соединёнными Штатами Америки с первым американским замгоссекретаря Уэнди Шерман.

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