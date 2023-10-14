Депутат-перебежчик Александр Нестеровский, в отношении которого ведется уголовное расследование, - в поле зрения НОН

Депутат-перебежчик Александр Нестеровский, который в настоящее время находится под стражей и в отношении которого ведется расследование по делу о незаконном финансировании политических партий, также попал под пристальное внимание Национального органа по неподкупности.
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