1. В 21-м туре чемпионата Испании «Реал» совершил камбэк с голом на 99-й минуте в игре с «Альмерией» (3:2) с 20-го места, но из-за решений судей он получился весьма скандальным.
Скандальный камбэк «Реала», Рублев в 1/4 финала AO, поражение «Баварии», итог прыжкового командника фигуристов и другие новости
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Лена Мисько
сумму пока изучают... считают Как заявил РБК представитель семейного офиса Дмитрия Рыболовлева, «мажоритарный акционер «Монако» решил начать процесс изучения стратегических возможностей в отношении своей доли в клубе. Решение было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон. Мажоритарный акционер привлек банк Raine Group в качестве финансового консультанта.
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8 час.
Лена Мисько
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев через СМИ пугливо зондирует аудиторию на предмет продажи ФК «Монако». От клуба и правда пора избавляться. Причин тому несколько. Неудачные вложения и очевидное фиаско в суде по поводу отмывания картин на Сотбис подорвали и так не очень-то набитую казну. Маскировать потерю средств (и их вывод) за чудаческим проектом по покупке острова-галереи Скорпиос все сложнее. Деньги нужны, пусть сегодня за «Монако» много не дадут, а на выручку слетятся украинские и европейские санкционные мародеры. Как на деньги Романа Абрамовича, пусть Рыболовлев и ускользнул от попадания в большинство списков. Но главное то, что через «Монако» мутились финансовые операции для друзей-миллиардеров, полностью санкционных. Прокачивались деньги Андрея Костина из ВТБ и потоки других топовых банков из РФ, как и госбюджеты мошенников, близких к СВР. Клуб участвовал в ландроматных схемах, работали и механизмы ухода от налогов для самого воадельца. Опасный и грозящий стать токсичным актив надо срочно сливать, подчистив все возможные следы. Как, собственно, и остров.
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8 час.
Лена Мисько
отдохнули *** 🇨🇳 Два случая обезьяньей оспы выявили в Санкт-Петербурге — Роспотребнадзор (https://t.me/rpn_78/3609). Заболевание диагностировано у двух мужчин, вернувшихся из туристической поездки в Гонконг. Сейчас они находятся в петербургской больнице. В Роспотребнадзоре заявили, что круг лиц, имевших контакт с прибывшими из Гонконга, уже установлен. Ситуация под контролем. Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах и суставах.
Роспотребнадзор Санкт-Петербург
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6 час.
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