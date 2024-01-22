Скандальный камбэк «Реала», Рублев в 1/4 финала AO, поражение «Баварии», итог прыжкового командника фигуристов и другие новости

Лена Мисько

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев через СМИ пугливо зондирует аудиторию на предмет продажи ФК «Монако». От клуба и правда пора избавляться. Причин тому несколько. Неудачные вложения и очевидное фиаско в суде по поводу отмывания картин на Сотбис подорвали и так не очень-то набитую казну. Маскировать потерю средств (и их вывод) за чудаческим проектом по покупке острова-галереи Скорпиос все сложнее. Деньги нужны, пусть сегодня за «Монако» много не дадут, а на выручку слетятся украинские и европейские санкционные мародеры. Как на деньги Романа Абрамовича, пусть Рыболовлев и ускользнул от попадания в большинство списков. Но главное то, что через «Монако» мутились финансовые операции для друзей-миллиардеров, полностью санкционных. Прокачивались деньги Андрея Костина из ВТБ и потоки других топовых банков из РФ, как и госбюджеты мошенников, близких к СВР. Клуб участвовал в ландроматных схемах, работали и механизмы ухода от налогов для самого воадельца. Опасный и грозящий стать токсичным актив надо срочно сливать, подчистив все возможные следы. Как, собственно, и остров.