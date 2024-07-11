Диетолог рассказала, какие протеиновые батончики самые бесполезные

По словам эксперта, в пище должно быть достаточное количество белка В пище человека обязательно должно присутствовать достаточное количество белка, его дефицит влияет на здоровье человека, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.
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