Диетолог рассказала, какие протеиновые батончики самые бесполезные

По словам эксперта, в пище должно быть достаточное количество белка В пище человека обязательно должно присутствовать достаточное количество белка, его дефицит влияет на здоровье человека, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.