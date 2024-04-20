Минпросвещения РФ включило гольф и чирлидинг в школьную программу по физкультуре

БВ

Борис Выдрин

Кто-то из администрации президента руководит и поставил это чучело кравцов-браун - откровенного врага России. Предполагается - предыдущий руководитель-советник. Но доиграются однозначно! Но это одна сторона беды нашей. А есть более серьёзная - развалена советская система подготовки технических кадров и квалифицированных рабочих промышленности. И сейчас это начинаем очень остро ощущать, но даже решать проблемы некому, во главе стоят некомпетентные руководители. Начиная с отмены выборов губернаторов и мэров, судей.