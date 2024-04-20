У школьников младших классов на уроках физкультуры появятся новые модули, среди которых есть гольф и чир спорт (чирлидинг).
Минпросвещения РФ включило гольф и чирлидинг в школьную программу по физкультуре
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БВ
Борис Выдрин
Кто-то из администрации президента руководит и поставил это чучело кравцов-браун - откровенного врага России. Предполагается - предыдущий руководитель-советник. Но доиграются однозначно! Но это одна сторона беды нашей. А есть более серьёзная - развалена советская система подготовки технических кадров и квалифицированных рабочих промышленности. И сейчас это начинаем очень остро ощущать, но даже решать проблемы некому, во главе стоят некомпетентные руководители. Начиная с отмены выборов губернаторов и мэров, судей.
Ответить
17 мин.
алекс кузь
Конечно, вопросы образования детей не дело родительских комитетов, как нам назвать детеныша панды, которая не ест школьные завтраки.
Ответить
8 мин.
Владимир Иванов
Сколько же у нас придурков в верхах!!
Ответить
41 сек.
Свежие комментарии