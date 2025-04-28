Мошенники крадут деньги под предлогом участия в акциях банков

Мошенники стали похищать пароли от банковских карт, а затем и деньги со счетов, рассылая в мессенджере Telegram фишинговые ссылки с предложением принять участие в акциях банков по получению от 50 до 70% кешбэка за покупки.
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