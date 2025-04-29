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Центробанк РФ продал юани на 10,4 млрд рублей на Московской бирже

Центробанк РФ продал юани на 10,4 млрд рублей на Московской бирже

Банк России провел операции по продаже юаней на внутреннем рынке. Расчеты за 28 апреля 2025 года составили 10,4 млрд рублей, а за 25 апреля — 10,5 млрд рублей.

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