Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Фиктивный «младший брат». Кто и зачем заговорил о развороте России от Китая

Фиктивный «младший брат». Кто и зачем заговорил о развороте России от Китая

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Комментарии
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Аркадий Цыганов
С соседями надо хорошо дружить. Жизнь так учит.
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22 час.
Ирина
Дай Бог ,чтобы все прогрессивные лидеры мира поняли,что война -это плохо!!! Давайте жить дружно!!!
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22 час.
Диана Мальгинова
А Китай здесь при чём. Мы же не суёмся в отношении Китай-Тайвань.
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15 час.
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