Министр юстиции - о румынке, назначенной в НИЮ: "Не совсем понимаю полемику"

Вероника Михайлова-Морару, министр юстиции, заявила, что нет нарушений в процессе назначения румынки Рамоны Стругариу на должность директора Национального института юстиции (INJ), несмотря на то, что она не имеет гражданства Республики Молдова, сообщает Noi.
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