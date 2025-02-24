Министр юстиции - о румынке, назначенной в НИЮ: "Не совсем понимаю полемику"

Вероника Михайлова-Морару, министр юстиции, заявила, что нет нарушений в процессе назначения румынки Рамоны Стругариу на должность директора Национального института юстиции (INJ), несмотря на то, что она не имеет гражданства Республики Молдова, сообщает Noi.