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АвтоДром

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Stellantis планирует обновить Wrangler, Durango, Wagoneer, Cherokee и другие

Stellantis планирует обновить Wrangler, Durango, Wagoneer, Cherokee и другие

Компания Stellantis рассказала о том, как будут развиваться нынешние модели в этом десятилетии. В рамках нового соглашения о заработной плате, которое Stellantis заключила с профсоюзом United Auto Workers, автопроизводитель раскрыл свои планы по развитию в ближайшие годы, включая информацию о том, какие новые автомобили находятся в разработке.

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