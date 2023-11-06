Stellantis планирует обновить Wrangler, Durango, Wagoneer, Cherokee и другие

Компания Stellantis рассказала о том, как будут развиваться нынешние модели в этом десятилетии. В рамках нового соглашения о заработной плате, которое Stellantis заключила с профсоюзом United Auto Workers, автопроизводитель раскрыл свои планы по развитию в ближайшие годы, включая информацию о том, какие новые автомобили находятся в разработке.