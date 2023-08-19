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Спаллетти и FIGC не выплатили «Наполи» отступные – 3 млн евро. Клуб может подать в суд

Спаллетти и FIGC не выплатили «Наполи» отступные – 3 млн евро. Клуб может подать в суд

Зарплата нового главного тренера национальной команды будет немного ниже той, какую он получал в «Наполи».

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