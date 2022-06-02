Вирусолог оценил наличие у вируса оспы обезьян особых свойств

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов оценил вероятность наличия у вируса оспы обезьян особых свойств.
Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов оценил вероятность наличия у вируса оспы обезьян особых свойств.
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