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Вирусолог оценил наличие у вируса оспы обезьян особых свойств

Вирусолог оценил наличие у вируса оспы обезьян особых свойств

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов оценил вероятность наличия у вируса оспы обезьян особых свойств.

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