Западэнщина вздрогнула, Варшава задумалась: «Герани» в субботу начали жечь «польский коридор» По железнодорожным веткам, которые тянутся от границы до Киева, отработали «Герани» В минувшую пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что очень опасается за транспортные пограничные переходы на украинско-польской границе.
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