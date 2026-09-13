Западэнщина вздрогнула, Варшава задумалась: «Герани» в субботу начали жечь «польский коридор» По железнодорожным веткам, которые тянутся от границы до Киева, отработали «Герани» В минувшую пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что очень опасается за транспортные пограничные переходы на украинско-польской границе.