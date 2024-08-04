Профессиональные, простые и церковные праздники 5 августа 2024 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netСегодня, 5 августа 2024 года, мы отмечаем ряд важных событий. Какие светские и религиозные праздники приходятся на этот день? Давайте взглянем на радостные моменты, которые нас ожидают, и узнаем о традициях, связанных с этими значимыми датами.