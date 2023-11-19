GT: Си Цзиньпин назвал правильным сделанный на встрече с Байденом выбор

По данным газеты Global Times, лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал правильным выбор касательно дальнейшего направления в отношениях с Вашингтоном, сделанный им во время встречи с главой Соединенных Штатов Америки Джо Байденом в Сан-Франциско.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии