Не рискуйте здоровьем: Росконтроль назвал молоко с побелкой, которое нельзя покупать ни при каких обстоятельствах Юлия ЧелкановаВ последнем исследовании, проведённом независимым исследовательским центром Росконтроль, были выявлены несколько марок молока, которые не соответствуют стандартам качества.