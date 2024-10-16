Не рискуйте здоровьем: Росконтроль назвал молоко с побелкой, которое нельзя покупать ни при каких обстоятельствах Юлия ЧелкановаВ последнем исследовании, проведённом независимым исследовательским центром Росконтроль, были выявлены несколько марок молока, которые не соответствуют стандартам качества.
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