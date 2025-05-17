Россиянам назвали страны, в которых можно обменять рубли на местную валюту

Россияне могут обменять рубли на местную валюту, в частности, в Турции, Китае, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайтов банков и обменных пунктов в крупнейших аэропортах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии