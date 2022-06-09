Педиатр рассказала, какие нарушения развития у детей могут вызывать гаджеты

Педиатр рассказала, какие нарушения развития у детей могут вызывать гаджеты

Многие родители дают своим детям гаджеты с разными целями: для развития, образования, а иногда, чтобы занять и развлечь ребенка.

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