Олимпиада-2024. Гребной спринт. Россиянин Петров выступит в квалификации каноэ-одиночек на 1000 м

В квалификации на 1000 м примет участие россиянин Захар Петров. Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Мужчины Каноэ-одиночки, 1000 м Квалификация 12:40 Четвертьфиналы 15:40 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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