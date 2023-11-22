Leopard 1A5 на поле боя без допзащиты: почему ВСУ отправили немецкие танки без дополнительной защиты Ирэн ОрлонскаяВСУ были замечены перебрасывающими немецкие танки Leopard 1A5 к линии фронта без дополнительной защиты, сообщает обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс, ссылаясь на распространенное видео с данной техникой.
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