Leopard 1A5 на поле боя без допзащиты: почему ВСУ отправили немецкие танки без дополнительной защиты Ирэн ОрлонскаяВСУ были замечены перебрасывающими немецкие танки Leopard 1A5 к линии фронта без дополнительной защиты, сообщает обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс, ссылаясь на распространенное видео с данной техникой.